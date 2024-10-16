Самая влиятельная фигура в поп-культуре Тейлор Свифт выпускает книгу
Фото: Instagram/taylorswift
34-летняя американская певица и автор песен написала книгу о своем самом кассовом гастрольном туре, сообщает Zakon.kz.
Книга объемом в 256 страниц посвящена гастрольному туру "Eras Tour", который стал самым кассовым туре в истории музыки. Об этом артистка сообщила в соцсетях.
Свифт призналась, что хотела "сохранить воспоминания" о выступлениях по всему миру. Для этого она инициировала два проекта:
- релиз альбома "The Tortured Poets Department: Antology";
- публикацию книги.
Со слов певицы, книга "наполнена личными размышлениями" и "никогда не показанными закулисными фотографиями". В продажу издание выйдет 29 ноября.
В октябре Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых музыкантш. Ее состояние оценивается в 1,6 млрд долларов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript