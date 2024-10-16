Самая влиятельная фигура в поп-культуре Тейлор Свифт выпускает книгу

34-летняя американская певица и автор песен написала книгу о своем самом кассовом гастрольном туре, сообщает Zakon.kz.

Книга объемом в 256 страниц посвящена гастрольному туру "Eras Tour", который стал самым кассовым туре в истории музыки. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

Свифт призналась, что хотела "сохранить воспоминания" о выступлениях по всему миру. Для этого она инициировала два проекта:

релиз альбома "The Tortured Poets Department: Antology";

публикацию книги.

Со слов певицы, книга "наполнена личными размышлениями" и "никогда не показанными закулисными фотографиями". В продажу издание выйдет 29 ноября.

В октябре Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых музыкантш. Ее состояние оценивается в 1,6 млрд долларов.