Сериал "Дюна: Пророчество" получил трейлер и дату релиза

Известный сериал получил полноценный трейлер, а также дату первого выхода, сообщает Zakon.kz.

"Пророчество" – это приквел "Дюны" Дени Вильнева. Действие сериала происходит за 10 тыс. лет до событий фильмов и восхождения к власти Пола Атрейдеса. Также фильм повествует о зарождении Бене Гессерит – тайного ордена могущественных ведьм, которые закулисно оказывают влияние на политику научно-фантастического мира.

Фото: Х/nerdist

Проект вдохновлен романом сына Фрэнка Герберта Брайана Герберта и Кевина Джеймса Андерсона "Орден сестер Дюны". В видео HBO Max показал императора Джавикко Коррино и его гвардейцев, воина Кейрана из династии Атрейдес и Шаи-Хулуда, поглощающего целый город.

Шесть эпизодов будут выходить по воскресеньям с 17 ноября.

Днями ранее стало известно, что в новом фильме про "Супермена" появилась собака.

