Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сериал "Дюна: Пророчество" получил трейлер и дату релиза

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:55 Фото: Х/Lillnezz
Известный сериал получил полноценный трейлер, а также дату первого выхода, сообщает Zakon.kz.

"Пророчество" – это приквел "Дюны" Дени Вильнева. Действие сериала происходит за 10 тыс. лет до событий фильмов и восхождения к власти Пола Атрейдеса. Также фильм повествует о зарождении Бене Гессерит – тайного ордена могущественных ведьм, которые закулисно оказывают влияние на политику научно-фантастического мира.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:55

Фото: Х/nerdist

Проект вдохновлен романом сына Фрэнка Герберта Брайана Герберта и Кевина Джеймса Андерсона "Орден сестер Дюны". В видео HBO Max показал императора Джавикко Коррино и его гвардейцев, воина Кейрана из династии Атрейдес и Шаи-Хулуда, поглощающего целый город.

Шесть эпизодов будут выходить по воскресеньям с 17 ноября.

Днями ранее стало известно, что в новом фильме про "Супермена" появилась собака.

Читайте также

Искусственный интелект
Созданную роботом картину выставят на аукцион за 180 тысяч долларов
Казахстанские издатели презентовали свои книги в Германии
Казахстанские издатели презентовали свои книги в Германии
Очередной пранк Карины Оксукпаевой над детьми рассмешил ее подписчиков
Очередной пранк Карины Оксукпаевой над детьми рассмешил ее подписчиков
Алия Абди
HBO 2024 год Досуг Кино Отдых Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: