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В новом фильме "Супермен" появилась собака

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:41 Фото: X/JamesGunn
Пес по кличке Крипто появится в предстоящем фильме Джеймса Ганна "Супермен", сообщает Zakon.kz.

Режиссер сделал заявление у себя в социальных сетях в честь месяца усыновления приютских собак.

Он рассказал, что новая версия Крипто вдохновлена его собственной собакой Озу, которую семья Ганна приютила вскоре после начала работы над "Суперменом".

"Озу попал к нам из переполненного двора, где он жил с 60 другими собаками. Он никогда не знал людей и был, мягко говоря, проблемным. Как только он оказался у нас дома, он сразу же все разрушил: обувь, мебель и даже съел мой ноутбук", – поделился воспоминаниями Ганн.
Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:41

Джеймс Ганн и Озу, фото: Х/JamesGunn

Из-за больших проблем с собакой режиссер даже подумал о наделении его суперспособностями. Именно так и появился в сценарии Крипто, который изменил историю фильма.

"Что может быть лучше для дебюта не очень хорошего мальчика Крипто?" – завершил свой пост в соцсетях постановщик.

Теперь Крипто дебютирует вместе с Дэвидом Коренсветом в фильме Ганна следующим летом, а затем присоединится к Милли Элкок в картине "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" Крейга Гиллеспи, релиз которой намечен на июнь 2026 года.

А 14 октября компания Disney выпустила новый мультфильм, но днями ранее опубликовала трейлер мультфильма "Моана 2".

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