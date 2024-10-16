В новом фильме "Супермен" появилась собака

Пес по кличке Крипто появится в предстоящем фильме Джеймса Ганна "Супермен", сообщает Zakon.kz.

Режиссер сделал заявление у себя в социальных сетях в честь месяца усыновления приютских собак.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0 — James Gunn (@JamesGunn) October 15, 2024

Он рассказал, что новая версия Крипто вдохновлена его собственной собакой Озу, которую семья Ганна приютила вскоре после начала работы над "Суперменом".

"Озу попал к нам из переполненного двора, где он жил с 60 другими собаками. Он никогда не знал людей и был, мягко говоря, проблемным. Как только он оказался у нас дома, он сразу же все разрушил: обувь, мебель и даже съел мой ноутбук", – поделился воспоминаниями Ганн.

Джеймс Ганн и Озу, фото: Х/JamesGunn

Из-за больших проблем с собакой режиссер даже подумал о наделении его суперспособностями. Именно так и появился в сценарии Крипто, который изменил историю фильма.

"Что может быть лучше для дебюта не очень хорошего мальчика Крипто?" – завершил свой пост в соцсетях постановщик.

Теперь Крипто дебютирует вместе с Дэвидом Коренсветом в фильме Ганна следующим летом, а затем присоединится к Милли Элкок в картине "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" Крейга Гиллеспи, релиз которой намечен на июнь 2026 года.

А 14 октября компания Disney выпустила новый мультфильм, но днями ранее опубликовала трейлер мультфильма "Моана 2".