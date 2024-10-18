Казахстанские издатели презентовали свои книги в Германии

В Германии проходит Франкфуртская книжная ярмарка "FrankfurterBuchmesse-2024". При поддержке Министерства культуры и информации РК для казахстанских издателей был организован специальный стенд, на котором представлено более 250 книг, сообщает Zakon.kz.

Более 1000 авторов из 95 стран презентуют свои книги, журналы и газеты.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, в международной ярмарке участвуют более 30 представителей из Казахстана, включая общественных деятелей, отечественных издателей и переводчиков, а также такие крупные издательства.

"Участие Казахстана в книжной ярмарке "Frankfurter Buchmesse-2024" – это важное историческое событие для нашей страны. Это международная платформа, на которой мы можем представить наше культурное наследие и продемонстрировать казахстанских авторов и издателей на мировом уровне. В рамках ярмарки мы не только представим отечественные публикации, но и запланировали важные встречи и переговоры для установления стратегических связей на будущее. Эта инициатива предоставляет уникальную возможность для развития нашего книжного рынка, его выхода на новый уровень и распространения произведений авторов по всему миру", – отметил председатель комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Рустам Али.

Отметим, что Frankfurter Buchmesse – это ежегодная крупнейшая книжная ярмарка в мире. В 2024 году ярмарка проходит с 16 по 20 октября.