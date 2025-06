Собаки в Германии вошли в Книгу рекордов Гиннесса

По данным организаторов, собак пригласили в огромную комнату, где их подкупали лакомствами и поглаживали, пока они исследовали новые захватывающие запахи. После того как общее количество участников и щенков было подсчитано, все выстроились в ряд, а их владельцы терпеливо ждали вместе со своими питомцами.

По команде "сидеть!" все собаки должны были сесть. После некоторого волнения комната, полная собак, оставалась неподвижной в течение 30 секунд, пока организаторы проверяли, все ли выполняют команды.

Чудесным образом все собаки успешно просидели 30 секунд, позволив побить рекорд.

