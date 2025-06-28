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Мир

Собаки в Германии вошли в Книгу рекордов Гиннесса

В Германии собаки попали в Книгу рекордов Гиннеса, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 06:05 Фото: guinnessworldrecords
25 июня в Дортмунде на ярмарке "Собаки и развлечения" 122 собаки стали рекордсменами Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов, собак пригласили в огромную комнату, где их подкупали лакомствами и поглаживали, пока они исследовали новые захватывающие запахи. После того как общее количество участников и щенков было подсчитано, все выстроились в ряд, а их владельцы терпеливо ждали вместе со своими питомцами.

Фото: guinnessworldrecords

По команде "сидеть!" все собаки должны были сесть. После некоторого волнения комната, полная собак, оставалась неподвижной в течение 30 секунд, пока организаторы проверяли, все ли выполняют команды.

Фото: guinnessworldrecords

Чудесным образом все собаки успешно просидели 30 секунд, позволив побить рекорд.

Отель в городе Чунцине на юго-западе Китая вынужден был отказаться от предоставления услуги "утреннее пробуждение с пандой".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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