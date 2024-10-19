Стала известна обладательница титула "Мисс Астана-2024"

На конкурсе красоты в Астане выбрали главную красавицу столицы, сообщает Zakon.kz.

Финал городского конкурса красоты "Мисс Астана-2024" прошел 18 октября. Так, главной красавицей столицы стала Ясмин Байболова. Именно ей достался заветный титул и главная корона конкурса. Эпизодами мероприятия победительница поделилась у себя в Instagram-сториз.

Фото: Instagram/yasmin.baibolova

Учитывая ранние публикации Ясмин в соцсетях, она имеет прямое отношение к балету. Другие участницы конкурса были удостоены званий:

первая вице-мисс;

вторая вице-мисс;

Мiss People’s Choice.

Фото: Instagram/yasmin.baibolova

И, если для Ясмин это первый день в новом статусе, то "Мисс Уральск-2024" Алма Хабулова уже вовсю готовится представлять свой город на республиканском конкурсе.