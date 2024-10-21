Виктория Бекхэм показала повзрослевшую дочь

Многодетная мама поделилась фото с повзрослевшей дочерью Харпер, сообщает Zakon.kz.

Совместную фотографию певица и автор песен опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/victoriabeckham

Известно, что единственной дочери экс-солистки Spice Girls и футболиста Дэвида Бекхэма летом исполнилось 13 лет. Девушка уже выходит в свет со звездными родителями и братьями.

"Это же мини-копия папы!" – восторженно отреагировали комментаторы.

Также трогательные фото с мужем показала недавно Кристина Орбакайте.