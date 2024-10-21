Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Виктория Бекхэм показала повзрослевшую дочь

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 05:05 Фото: Instagram/victoriabeckham
Многодетная мама поделилась фото с повзрослевшей дочерью Харпер, сообщает Zakon.kz.

Совместную фотографию певица и автор песен опубликовала на своей странице в Instagram.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 05:05

Фото: Instagram/victoriabeckham

Известно, что единственной дочери экс-солистки Spice Girls и футболиста Дэвида Бекхэма летом исполнилось 13 лет. Девушка уже выходит в свет со звездными родителями и братьями.

"Это же мини-копия папы!" – восторженно отреагировали комментаторы.

Также трогательные фото с мужем показала недавно Кристина Орбакайте.

Читайте также

Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Наталья Королева,
Сын Наташи Королевой отправился в медовый месяц с мамой
Николь Кидман
Ссора с Сальмой Хайек может оставить Николь Кидман без работы
Алия Абди
Бекхэм Дэвид Великобритания Лондон Бекхэм Виктория 2024 год Семья Знаменитости Многодетные семьи Отдых с детьми Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность
Опасная погода: в Шымкенте и восьми областях объявлено штормовое предупреждение
Наталья Королева,
Сын Наташи Королевой отправился в медовый месяц с мамой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: