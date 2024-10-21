Виктория Бекхэм показала повзрослевшую дочь
Фото: Instagram/victoriabeckham
Многодетная мама поделилась фото с повзрослевшей дочерью Харпер, сообщает Zakon.kz.
Совместную фотографию певица и автор песен опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/victoriabeckham
Известно, что единственной дочери экс-солистки Spice Girls и футболиста Дэвида Бекхэма летом исполнилось 13 лет. Девушка уже выходит в свет со звездными родителями и братьями.
"Это же мини-копия папы!" – восторженно отреагировали комментаторы.
Также трогательные фото с мужем показала недавно Кристина Орбакайте.
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