Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте порадовала сегодня, 17 октября 2024 года, поклонников порцией новых фотографий с мужем – 46-летним бизнесменом Михаилом Земцовым, сообщает Zakon.kz.
Серию снимков 53-летняя заслуженная артистка России опубликовала в Instagram.
"В нашей истории путешествий с Михаилом Земцовым теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", – написала Кристина Орбакайте под публикацией.
Комментаторы выразили свое восхищение дочери и зятю Примадонны, отметив, что они – красивая пара:
- "Замечательная пара".
- "Свободные, достойные, красивые, будьте счастливы".
- "Достойная пара! Хорошо смотритесь! Счастья вам, любви, успехов во всем".
- "Мечта моя – побывать в Новой Зеландии. Вы – молодцы! Выглядите прекрасно".
- "Кристина, какая вы красивая и позитивная! Красивая пара! Замечательная семья!"
- "Кристина, так приятно на вас смотреть, и хочется пожелать только всего хорошего и рядом верных друзей. Все обязательно будет отлично".
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