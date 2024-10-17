Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем

Серию снимков 53-летняя заслуженная артистка России опубликовала в Instagram.

"В нашей истории путешествий с Михаилом Земцовым теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", – написала Кристина Орбакайте под публикацией.