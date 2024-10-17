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Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем

Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:30 Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте порадовала сегодня, 17 октября 2024 года, поклонников порцией новых фотографий с мужем – 46-летним бизнесменом Михаилом Земцовым, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков 53-летняя заслуженная артистка России опубликовала в Instagram.

"В нашей истории путешествий с Михаилом Земцовым теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", – написала Кристина Орбакайте под публикацией.

Комментаторы выразили свое восхищение дочери и зятю Примадонны, отметив, что они – красивая пара:

  • "Замечательная пара".
  • "Свободные, достойные, красивые, будьте счастливы".
  • "Достойная пара! Хорошо смотритесь! Счастья вам, любви, успехов во всем".
  • "Мечта моя – побывать в Новой Зеландии. Вы – молодцы! Выглядите прекрасно".
  • "Кристина, какая вы красивая и позитивная! Красивая пара! Замечательная семья!"
  • "Кристина, так приятно на вас смотреть, и хочется пожелать только всего хорошего и рядом верных друзей. Все обязательно будет отлично".

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