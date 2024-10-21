Муж Ерке Есмахан довел ее до слез

Сегодня, 21 октября 2024 года, популярная казахстанская певица Ерке Есмахан вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, с которыми пооткровенничала, сообщает Zakon.kz.

39-летняя артистка рассказала, что ее до слез довел новый альбом мужа – исполнителя Раймбека Бактыгереева (более известный как Raim).

"Только что прослушала законченную полную версию нового альбома мужа, который скоро выйдет в свет. Я прослезилась. Чудо! Единственный певец в Казахстане, который пишет альбомы", – написала Есмахан в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также Ерке заинтриговала своих фолловеров информацией о том, когда общественность сможет увидеть их с Raim сына Ислама. До сих пор звездные родители скрывают лицо малыша.

"Ходят слухи, что отец на своем концерте 3 ноября выйдет на сцену с этим малышом. Я сама в шоке", – написала певица, опубликовав фото мужа с сыном.

Фото: Instagram/erke_esmahan

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