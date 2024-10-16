Ерке Есмахан обратилась к казахстанцам с необычной просьбой

39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала ряд новых снимков, вдохновив свою женскую аудиторию. Также исполнительница хита "Кайда?" обратилась к подписчикам с просьбой поделиться позитивными новостями, сообщает Zakon.kz.

Кадры осенней фотосессии модница разместила на своей странице в Instagram 15 октября 2024 года.

В подписи к публикации Есмахан уточнила, что мир спасут доброта и любовь.

"Давайте спасем свою жизнь и жизни других. Предотвратим жестокость. Пожалуйста, поделитесь добрыми новостями грустной осени". Ерке Есмахан

Отзывчивые комментаторы не заставили себя ждать. Они откликнулись на обращение кумира. Только не новостями, а комплиментами и пожеланиями.

Не так давно Есмахан разоткровенничалась с подписчиками и рассказала о причудливом прозвище, которое дал ей ее супруг Раймбек Бактыгереев (RaiM). Подробнее – тут.