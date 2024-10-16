Ерке Есмахан обратилась к казахстанцам с необычной просьбой
Фото: Instagram/erke_esmahan
39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала ряд новых снимков, вдохновив свою женскую аудиторию. Также исполнительница хита "Кайда?" обратилась к подписчикам с просьбой поделиться позитивными новостями, сообщает Zakon.kz.
Кадры осенней фотосессии модница разместила на своей странице в Instagram 15 октября 2024 года.
В подписи к публикации Есмахан уточнила, что мир спасут доброта и любовь.
"Давайте спасем свою жизнь и жизни других. Предотвратим жестокость. Пожалуйста, поделитесь добрыми новостями грустной осени".Ерке Есмахан
Отзывчивые комментаторы не заставили себя ждать. Они откликнулись на обращение кумира. Только не новостями, а комплиментами и пожеланиями.
Не так давно Есмахан разоткровенничалась с подписчиками и рассказала о причудливом прозвище, которое дал ей ее супруг Раймбек Бактыгереев (RaiM). Подробнее – тут.
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