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Ерке Есмахан обратилась к казахстанцам с необычной просьбой

Ерке Есмахан обратилась с необычной просьбой, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:12 Фото: Instagram/erke_esmahan
39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала ряд новых снимков, вдохновив свою женскую аудиторию. Также исполнительница хита "Кайда?" обратилась к подписчикам с просьбой поделиться позитивными новостями, сообщает Zakon.kz.

Кадры осенней фотосессии модница разместила на своей странице в Instagram 15 октября 2024 года.

В подписи к публикации Есмахан уточнила, что мир спасут доброта и любовь.

"Давайте спасем свою жизнь и жизни других. Предотвратим жестокость. Пожалуйста, поделитесь добрыми новостями грустной осени".Ерке Есмахан

Отзывчивые комментаторы не заставили себя ждать. Они откликнулись на обращение кумира. Только не новостями, а комплиментами и пожеланиями.

Не так давно Есмахан разоткровенничалась с подписчиками и рассказала о причудливом прозвище, которое дал ей ее супруг Раймбек Бактыгереев (RaiM). Подробнее – тут.

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