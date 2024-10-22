Григорий Лепс заступился за свою возлюбленную Аврору

В эфире телеканала RU.TV певец пригрозил хейтерам относительно 18-летней Авроры Кибы, сообщает Zakon.kz.

С долей обиды на злопыхателей высказался популярный российский певец. По его словам, хейтеры задевают его личную жизнь и его новую девушку. При этом Лепс согласен, что разговоры вызваны значительной разницей в возрасте между ними. Это в первую очередь вызывает у людей недоверие и раздражение.

Не выдержав, 62-летний певец даже обратился к ним с угрозами.

"Рано или поздно они появятся в моей жизни, на моей улице и на моей тропе… Я обязательно поломаю им ноги, можете не сомневаться!" – решительно заявил Лепс.

Этот эпизод он разместил на своей странице в Instagram.

В конце сентября Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой.