Григорий Лепс заступился за свою возлюбленную Аврору
Фото: Instagram/gvleps
В эфире телеканала RU.TV певец пригрозил хейтерам относительно 18-летней Авроры Кибы, сообщает Zakon.kz.
С долей обиды на злопыхателей высказался популярный российский певец. По его словам, хейтеры задевают его личную жизнь и его новую девушку. При этом Лепс согласен, что разговоры вызваны значительной разницей в возрасте между ними. Это в первую очередь вызывает у людей недоверие и раздражение.
Не выдержав, 62-летний певец даже обратился к ним с угрозами.
"Рано или поздно они появятся в моей жизни, на моей улице и на моей тропе… Я обязательно поломаю им ноги, можете не сомневаться!" – решительно заявил Лепс.
Этот эпизод он разместил на своей странице в Instagram.
В конце сентября Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой.
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