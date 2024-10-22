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Баян Алагузова показала, как проходят их с мужем ночи

Баян Алагузова показала, как проходят их с мужем ночи, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 13:34 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В ночь на 22 октября 2024 года известный казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала несколько Stories в своем Instagram, в которых показала мужа – бизнесмена Турсена Алагузова, трогательно укачивающего маленькую дочь Алису, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость рассказала, что сперва сама попыталась усыпить дочь, затем на помощь пришел супруг.

"Второй час (ночи. – Прим. ред.) До этого я с ней ходила, она просто не хочет спать, хочет играть. Алиса, Алиса, кто будет спать? Я спать хочу... Вот так проходят наши ночи. Да, вот так играемся мы по ночам", – поделилась Баян Алагузова.

По ее словам, именно Алиса не спит по ночам. Судя по всему, у дочери Алмы нет проблем со сном.

Позднее 50-летняя Баян Алагузова похвасталась успехами дочери от первого брака Айару Бакытбек, которая уехала в США. С недавнего времени она увлекается гольфом.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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