Дима Билан показал "приключение", в которое попал по дороге к Эльбрусу
По словам 42-летнего артиста, в День народного единства, 4 ноября, он приехал на свою Родину, где весь день провел в поездках по родным местам.
"Но! Под конец выпало на нашу долю "приключение"! На высоте 2400 метров, по дороге к Эльбрусу, попали в снежный ураган! Машина застряла, мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! 5 минут бежали сквозь бурю и сугробы, до других машин, которые ожидали нас на дороге!" – написал Дима Билан.
Как отметил певец, "слава Богу, все благополучно добрались, все целы и невредимы".
"Завтра наше путешествие продолжится!" – заключил Дима Билан под видео "приключения".
Фолловеров увиденное на опубликованном ролике напугало. Они попросили Билана беречь себя и призвали его больше не испытывать судьбу:
- "Берегите себя".
- "Береги себя, Дима! Высота большая".
- "Вот это приключения адреналиновые".
- "Да, нормально, красота. Я думаю, это того стоит".
- "Давайте в баньку, греться! И утепляйтесь, пожалуйста..."
- "В такую погоду, в темноте, на ночь глядя, застрять где-то, кажется, не очень близко от цивилизации... Хорошо, что все хорошо закончилось".
Чуть позднее в Stories Дима успокоил своих поклонников, написав:
"Телеграфирую! Мы в тепле и уюте! Камин, душевная компания, родная земля. Что может быть лучше".
Фото: Instagram/bilanofficial
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