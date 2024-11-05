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Дима Билан показал "приключение", в которое попал по дороге к Эльбрусу

Дима Билан показал &quot;приключение&quot;, в которое попал по дороге к Эльбрусу, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 09:56 Фото: Instagram/bilanofficial
Известный певец и автор песен Дима Билан не на шутку напугал своих подписчиков в Instagram. 5 ноября 2024 года заслуженный артист России опубликовал видео "приключения", в которое попал по дороге к Эльбрусу, сообщает Zakon.kz.

По словам 42-летнего артиста, в День народного единства, 4 ноября, он приехал на свою Родину, где весь день провел в поездках по родным местам.

"Но! Под конец выпало на нашу долю "приключение"! На высоте 2400 метров, по дороге к Эльбрусу, попали в снежный ураган! Машина застряла, мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! 5 минут бежали сквозь бурю и сугробы, до других машин, которые ожидали нас на дороге!" – написал Дима Билан.

Как отметил певец, "слава Богу, все благополучно добрались, все целы и невредимы".

"Завтра наше путешествие продолжится!" – заключил Дима Билан под видео "приключения".

Фолловеров увиденное на опубликованном ролике напугало. Они попросили Билана беречь себя и призвали его больше не испытывать судьбу:

  • "Берегите себя".
  • "Береги себя, Дима! Высота большая".
  • "Вот это приключения адреналиновые".
  • "Да, нормально, красота. Я думаю, это того стоит".
  • "Давайте в баньку, греться! И утепляйтесь, пожалуйста..."
  • "В такую погоду, в темноте, на ночь глядя, застрять где-то, кажется, не очень близко от цивилизации... Хорошо, что все хорошо закончилось".

Чуть позднее в Stories Дима успокоил своих поклонников, написав:

"Телеграфирую! Мы в тепле и уюте! Камин, душевная компания, родная земля. Что может быть лучше".

Дима Билан показал "приключение", в которое попал по дороге к Эльбрусу, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 09:56

Фото: Instagram/bilanofficial

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20 октября 2024 года Дима Билан трогательно поздравил папу с Днем отца.

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