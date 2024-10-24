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Как украсят алматинскую телебашню ко Дню Республики

телебашню украсят ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 18:40 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Пресс-служба акимата города Алматы заявила, что телебашня "Коктобе" засияет праздничным освещением в честь Дня Республики, сообщает Zakon.kz

Главный символ и достопримечательность города представит праздничное оформление ко Дню Республики.


"Архитектурное освещение будет подключено 24 октября в 20:00. Алматинцы и гости города смогут полюбоваться праздничным поздравлением 24 и 25 октября", – говорится в сообщении.

Отметим, что в честь Дня спасателя на медиафасадах телебашни "Коктобе" в Алматы была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.

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