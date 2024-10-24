Как украсят алматинскую телебашню ко Дню Республики

Пресс-служба акимата города Алматы заявила, что телебашня "Коктобе" засияет праздничным освещением в честь Дня Республики, сообщает Zakon.kz

Главный символ и достопримечательность города представит праздничное оформление ко Дню Республики.





"Архитектурное освещение будет подключено 24 октября в 20:00. Алматинцы и гости города смогут полюбоваться праздничным поздравлением 24 и 25 октября", – говорится в сообщении.

Отметим, что в честь Дня спасателя на медиафасадах телебашни "Коктобе" в Алматы была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.