Студенты Актобе сделали музыкальный подарок жителям и гостям города

Студенты Актюбинского музыкального колледжа имени А. Жубанова поздравили горожан и гостей Актобе с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Музыкальный перформанс они представили в здании Международного аэропорта им. А. Молдагуловой. На видео, которое опубликовано на странице колледжа в Instagram, отчетливо видно, с каким интересом пассажиры наблюдают за игрой музыкантов. Домбра всегда славилась своим самобытным звучанием, а в таком количестве музыкальных инструментов невозможно было пройти мимо молодых музыкантов.

Не секрет, что выходцем Актюбинской области является мировая знаменитость Димаш Кудайберген. Его родители посетили выставку, посвященную творчеству всенародного любимца.