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Студенты Актобе сделали музыкальный подарок жителям и гостям города

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 07:55 Фото: Instagram/music.college
Студенты Актюбинского музыкального колледжа имени А. Жубанова поздравили горожан и гостей Актобе с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Музыкальный перформанс они представили в здании Международного аэропорта им. А. Молдагуловой. На видео, которое опубликовано на странице колледжа в Instagram, отчетливо видно, с каким интересом пассажиры наблюдают за игрой музыкантов. Домбра всегда славилась своим самобытным звучанием, а в таком количестве музыкальных инструментов невозможно было пройти мимо молодых музыкантов.

Не секрет, что выходцем Актюбинской области является мировая знаменитость Димаш Кудайберген. Его родители посетили выставку, посвященную творчеству всенародного любимца.

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