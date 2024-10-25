Студенты Актобе сделали музыкальный подарок жителям и гостям города
Фото: Instagram/music.college
Студенты Актюбинского музыкального колледжа имени А. Жубанова поздравили горожан и гостей Актобе с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.
Музыкальный перформанс они представили в здании Международного аэропорта им. А. Молдагуловой. На видео, которое опубликовано на странице колледжа в Instagram, отчетливо видно, с каким интересом пассажиры наблюдают за игрой музыкантов. Домбра всегда славилась своим самобытным звучанием, а в таком количестве музыкальных инструментов невозможно было пройти мимо молодых музыкантов.
Не секрет, что выходцем Актюбинской области является мировая знаменитость Димаш Кудайберген. Его родители посетили выставку, посвященную творчеству всенародного любимца.
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