Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Родители Димаша Кудайбергена выступили на открытии выставки его творчества в Актобе

Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 06:30 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
24 октября Канат и Света Айтбаевы выступили на торжественном открытии выставки, посвященной творчеству их сына, сообщает Zakon.kz.

Выставка "Димаш: покоряя мир" посвящена творчеству народного артиста Казахстана, композитора и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергена. Открытие приурочили ко Дню Республики. Мероприятие также посетил его учитель, заслуженный деятель Республики Казахстан Марат Айтимов. Об этом передает пресс-служба акимата Актюбинской области.

Оказалось, что помимо многочисленных титулов, артист является почетным гражданином Актюбинской области. Выставка в его честь проходит в областном историко-краеведческом музее и продлится до 24 декабря.

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 06:30

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Она состоит из четырех разделов. Первый называется "Истоки вдохновения". Здесь можно узнать биографию артиста и увидеть предметы, иллюстрирующие его детство и творческий путь.

Выставка, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 06:30

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Во втором разделе "Путь к славе" представлены награды исполнителя. В третьем – подарки от поклонников.

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 06:30

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В четвертом разделе "Вестник Национальной культуры" представлены предметы, которые популяризируют национальную культуру и бренд.

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 06:30

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

По случаю Дня Республики в Астане сегодня запустят праздничный салют, а в Алматы украсят телебашню "Коктобе".

Читайте также

Фильм
Вышел трейлер фильма о теракте на Олимпиаде в Мюнхене
Концерт
Джастин Бибер вышел на сцену, но не смог спеть
Паспорт
Паспорт Великобритании выдали известному персонажу книг и фильмов
Алия Абди
Кудайберген Димаш Актюбинская область Казахстан 2024 год Выставки Семья Музыкальные инструменты Одежда Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Названы 7 пород собак, которые считаются самыми крепкими по здоровью
Питомцы без забот: 7 пород собак, которые проживут долгие годы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: