Родители Димаша Кудайбергена выступили на открытии выставки его творчества в Актобе

24 октября Канат и Света Айтбаевы выступили на торжественном открытии выставки, посвященной творчеству их сына, сообщает Zakon.kz.

Выставка "Димаш: покоряя мир" посвящена творчеству народного артиста Казахстана, композитора и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергена. Открытие приурочили ко Дню Республики. Мероприятие также посетил его учитель, заслуженный деятель Республики Казахстан Марат Айтимов. Об этом передает пресс-служба акимата Актюбинской области.

Оказалось, что помимо многочисленных титулов, артист является почетным гражданином Актюбинской области. Выставка в его честь проходит в областном историко-краеведческом музее и продлится до 24 декабря.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Она состоит из четырех разделов. Первый называется "Истоки вдохновения". Здесь можно узнать биографию артиста и увидеть предметы, иллюстрирующие его детство и творческий путь.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Во втором разделе "Путь к славе" представлены награды исполнителя. В третьем – подарки от поклонников.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В четвертом разделе "Вестник Национальной культуры" представлены предметы, которые популяризируют национальную культуру и бренд.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

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