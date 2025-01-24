Студентов задержали за вымогательство в Актобе

Троих студентов 24 января задержали за вымогательство в Актобе, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что задержанные учились в одном из вузов города. Они, угрожая физической расправой, вымогали около 100 тыс. тенге у 18-летних потерпевших.

"Подозреваемые водворены в ИВС, фигуранты признались в содеянном", – добавили стражи порядка.

Полиция отмечает важность своевременного реагирования на преступления в учебных заведениях и продолжает работу по обеспечению безопасности среди молодежи.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Сотрудники Департамента полиции Алматы задержали предпринимателя и двух блогеров, на которых потерпевший написал заявление.