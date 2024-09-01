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В центральном парке Актобе запустили уникальный музыкальный фонтан с лазерным и огненным шоу

фонтан, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 14:05 Фото: акимат Актобе
В центральном парке Актобе запустили музыкальный фонтан, аналогов которому нет в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По словам подрядной организации, подобные сооружения есть и в других городах, но музыкальный фонтан, где одновременно проходят лазерное и огненное шоу, первым установили именно в Актобе.

фонтан, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 14:05

Фото: акимат Актобе

Этот объект кардинально отличается от других. Световое оформление, а также лазерное и фаер-шоу придали фонтану особый шарм в ночное время. Его струи высотой до 38 метров , а также он оснащен аудиосистемой с более чем 40 мелодиями.

"В ходе ремонта была восстановлена бетонная чаша пруда, введенная в эксплуатацию 10 лет назад, проведены гидроизоляционные работы. В целом, здесь были выполнены сложные решения, которые придадут особую привлекательность как фонтану, так и пруду. Специалисты завершили проект в течение двух месяцев. Фонтан будет работать до конца сентября. Если в октябре будет тепло, его будут включать. После будет выполнена консервация объекта на зиму, а в следующем сезоне подрядчик обязуется подключить его", – сказал аким города Актобе Азамат Бекет.
фонтан, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 14:05

Фото: акимат Актобе

фонтан, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 14:05

Фото: акимат Актобе

фонтан, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 14:05

Фото: акимат Актобе

Фонтан в этом году до конца сезона в будние дни будет работать, как обычный, а вечером – с подсветкой струй. Шоу-программу с музыкой, огнем и лазером будут включать по вечерам в субботы и в праздничные дни.

"В целом, горожане высказывали много критики насчет недействующих фонтанов. И надо признать, нарекания жителей оправданы. Большинство фонтанов изношены, не удерживают воду, системы их управления устарели. Из-за отсутствия полноценного ремонта, последние четыре-пять лет они продолжают выходить из строя. С учетом всего этого в текущем году мы приступили к их ремонту, чтобы фонтаны были готовы к новому сезону следующего года, ведь они не только украшают город, но и создают вокруг прохладу и комфорт", – отметил аким города.

Ранее сообщалось, что открыть нового фонтана в Актобе планировали в сентябре-октябре 2024 года. 

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