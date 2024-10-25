74-летний Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек

Народный артист России Александр Буйнов опубликовал редкие фотографии своих внучек-двойняшек. Также он поделился секретом вдохновения и любви к жизни, сообщает Zakon.kz.

Композитор оставил снимки 15-летних Дарьи и Софьи из танцевальной школы на странице в Instagram. И ответил на один из самых часто задаваемых вопросов: "Откуда силы и вдохновение?".

"В моем случае ответ простой: силы придают близкие люди – моя любимая жена Алена и, конечно, юное поколение в лице моих девчонок – Софьи и Дарьи. Эти компоненты взаимосвязаны, и как итог – артист всегда в боевом настроении, полон сил и желания творить!" Александр Буйнов

Комментаторы согласились с певцом в том, что семья – это самое важное. Также пользователи Сети оставили ряд комплиментов.

Красавицы, молодцы.

Это самая важная поддержка.

Наши близкие – самая большая поддержка.

Какая у вас творческая семья получается.

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