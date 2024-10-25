Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

74-летний Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек

74-летний Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 10:22 Фото: Instagram/buinovofficial
Народный артист России Александр Буйнов опубликовал редкие фотографии своих внучек-двойняшек. Также он поделился секретом вдохновения и любви к жизни, сообщает Zakon.kz.

Композитор оставил снимки 15-летних Дарьи и Софьи из танцевальной школы на странице в Instagram. И ответил на один из самых часто задаваемых вопросов: "Откуда силы и вдохновение?".

"В моем случае ответ простой: силы придают близкие люди – моя любимая жена Алена и, конечно, юное поколение в лице моих девчонок – Софьи и Дарьи. Эти компоненты взаимосвязаны, и как итог – артист всегда в боевом настроении, полон сил и желания творить!"Александр Буйнов

Комментаторы согласились с певцом в том, что семья – это самое важное. Также пользователи Сети оставили ряд комплиментов.

  • Красавицы, молодцы.
  • Это самая важная поддержка.
  • Наши близкие – самая большая поддержка.
  • Какая у вас творческая семья получается.

Ранее казахстанский продюсер Баян Алагузова решила вспомнить детские моменты и порассуждала о том, как развить в детях ответственность. Кроме того, детскими воспоминаниями поделился Багдат Мусин. Он разместил фотографию с отцом, рассказав немного о нем.

Читайте также

Баян Алагузова рассказала, как в 12 лет сделала ремонт в квартире
Баян Алагузова вспомнила, как в 12 лет сделала ремонт в квартире
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Социальные сети Шоу-бизнес Семья Знаменитости Отношения Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: