Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Баян Алагузова вспомнила, как в 12 лет сделала ремонт в квартире

Баян Алагузова рассказала, как в 12 лет сделала ремонт в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 09:43 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузов не так давно ставшая дважды мамой решила вспомнить детские моменты и порассуждала о том, как развить в детях ответственность, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram ведущая опубликовала видео, в котором приводится исследование ученых. Оно гласит о том, что дети с ранних лет, занимающие домашними делами, становятся более успешными и счастливыми.

Поэтому Алагузова решила рассказать несколько историй. Первая касалась ремонта. По словам общественницы, когда ей было 12 лет, мама купила им с сестрой краски, кисти, обои, клей и все причитающиеся для ремонта принадлежности.

"И что вы думаете? Да, мы сделали ремонт в квартире вдвоем. Вечером приходили родители с работы, мы ужинали и ложились спать. А с утра снова принимались за ремонт. Надо отметить, мы сделали это отлично!" Баян Алагузова

Далее она привела вторую историю.

"Однажды моя мама купила маленькие гвоздики и красивую обивочную ткань. А потом она сказала нам, чтобы мы перебили диван и стулья. Не смейтесь, мы его перебили, он потом еще лет десять прослужил. Ну, я повзрослее уже была, лет 14". Баян Алагузова

В заключении ведущая считает, что теперь поняла секрет успеха.

"Мама, я думала, что ты злая. Оказывается, что это наш секрет успеха. В общем, думаю мои младшие детки все же получат долю маминого воспитания, на старших я этого не применяла!"Баян Алагузова

Детскими воспоминаниями ранее поделился Багдат Мусин. Он разместил фотографию с отцом, рассказав немного о нем.

Анастасия Московчук
Алагузова Баян 2024 год Социальные сети Семья Воспитание Знаменитости Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: