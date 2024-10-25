Баян Алагузова вспомнила, как в 12 лет сделала ремонт в квартире

Казахстанский продюсер Баян Алагузов не так давно ставшая дважды мамой решила вспомнить детские моменты и порассуждала о том, как развить в детях ответственность, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram ведущая опубликовала видео, в котором приводится исследование ученых. Оно гласит о том, что дети с ранних лет, занимающие домашними делами, становятся более успешными и счастливыми.

Поэтому Алагузова решила рассказать несколько историй. Первая касалась ремонта. По словам общественницы, когда ей было 12 лет, мама купила им с сестрой краски, кисти, обои, клей и все причитающиеся для ремонта принадлежности.

"И что вы думаете? Да, мы сделали ремонт в квартире вдвоем. Вечером приходили родители с работы, мы ужинали и ложились спать. А с утра снова принимались за ремонт. Надо отметить, мы сделали это отлично!" Баян Алагузова

Далее она привела вторую историю.

"Однажды моя мама купила маленькие гвоздики и красивую обивочную ткань. А потом она сказала нам, чтобы мы перебили диван и стулья. Не смейтесь, мы его перебили, он потом еще лет десять прослужил. Ну, я повзрослее уже была, лет 14". Баян Алагузова

В заключении ведущая считает, что теперь поняла секрет успеха.

"Мама, я думала, что ты злая. Оказывается, что это наш секрет успеха. В общем, думаю мои младшие детки все же получат долю маминого воспитания, на старших я этого не применяла!" Баян Алагузова

Детскими воспоминаниями ранее поделился Багдат Мусин. Он разместил фотографию с отцом, рассказав немного о нем.