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Арман Давлетяров разместил еще одно видео с мамой

Арман Давлетяров разместил еще одно видео с мамой, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:35 Фото: Instagram/arman_dav
Сегодня, 25 октября 2024 года, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров через социальные сети поздравил мусульман с благословенной пятницей, сообщает Zakon.kz.

Также он разметил видео с молитвой своей мамы.

"Однажды, делая наставления одному человеку, Умар ибн аль-Хаттаб сказал ему: "Не вмешивайся в то, что тебя не касается; избегай своего врага; и остерегайся иметь приближенным другом кого-либо, кроме правдивого (аль-амин)! А правдивый – это только тот, кто боится Аллаха! И не будь другом для грешника, чтобы ты не обучился от него его порокам, и не рассказывай ему своих секретов! И советуйся в своих делах только с теми, кто боится Аллаха". Малик в "аль-Мууатта" № 1784. С благословенной пятницей! Жума кабыл болсын!" – отмечено в подписи к публикации.

Ранее Давлетяров вспомнил, как стал молодым папой почти в 50 лет. Также он поделился с общественностью историей из семейной жизни. Тогда он рассказал, как его супруга помогла вырваться семье из нищеты.

Мама Давлетярова скончалась в 2022 году. После ее смерти Арман объявил, что отдаст отчий дом, в котором он родился, под строительство мечети.

В конце 2023 года он заявил, что собирается выпустить книгу о маме. И уже в июне 2024 года вышла книга под названием "Мама-Айман".

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