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Арман Давлетяров вспомнил, как стал молодым папой почти в 50 лет

Арман Давлетяров вспомнил, как стал молодым папой почти в 50 лет, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:17 Фото: pixabay
Сегодня, 18 октября 2024 года, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров через социальные сети обратился к пятому ребенку и поздравил сына Давуда с шестилетием, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео с семейными кадрами ведущий уточнил, что новость о пятом ребенке была шоком: для всех это стало неожиданностью.

"Но, видно, в этом был замысел Всевышнего, чтобы сделать нас еще счастливее, а меня – еще раз молодым папой почти в 50 лет. Где четверо, там найдется место и пятому, сказали мы, когда пришли в себя от этой новости. С того момента ты принес в наш дом еще больше света и тепла".Арман Давлетяров

Также он заявил, что помнит, как впервые держал его на руках.

"Маленький комочек – этот момент останется в сердце навсегда. Ты наполнил наши дни смехом, удивительными вопросами и детской мудростью. Мы с мамой бесконечно гордимся тобой. В твоих глазах столько тепла и любви, что каждый день напоминает нам, какое счастье быть твоими родителями. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, верой и любовью. Мы всегда рядом и очень тебя любим, Давуд!" – заключил Давлетяров.

Стоит отметить, что Арман Давлетяров с супругой Мавжудой воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.

Ранее Давлетяров поделился с общественностью историей из семейной жизни. Тогда он рассказал, как его супруга помогла вырваться семье из нищеты.

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