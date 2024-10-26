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Режиссер Тим Бёртон рассказал, почему избегает интернета

Режиссер Тим Бёртон рассказал, почему избегает интернета, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 08:40 Фото: cinemaerrante
Американский режиссер Тим Бёртон рассказал, почему обходится без интернета и добавил, что вместо этого он наблюдает за облаками, сообщает Zakon.kz.

Режиссер добавил, что впадает в депрессию очень быстро – возможно, быстрее, чем многие другие люди и интернет ему в этом "помогает".

"Все, кто со мной знаком, знают, что я немного технофоб. Как только я заглядываю в интернет, я обнаруживаю, что впадаю в депрессию. Это пугает меня, потому что я как будто спускаюсь в черную дыру. Поэтому я стараюсь его избегать – он не приносит мне удовольствия".Режиссер Тим Бёртон

Отвлечься и почувствовать себя лучше кинематографисту помогают простые вещи – например, наблюдение за облаками. А еще у него на заднем дворе есть коллекция гигантских моделей динозавров, включая шестиметрового тираннозавра.

Ранее стало известно, что паспорт Великобритании выдали известному персонажу книг и фильмов.

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