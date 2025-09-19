Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон приняли решение расстаться, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на заявление их представителей.

"С огромным уважением и взаимной симпатией Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", – говорится в официальном сообщении.

Беллуччи и Бертон были вместе несколько лет. В 2023 году актриса впервые подтвердила их отношения, отметив, что считает встречу с режиссером "редким подарком судьбы". В том же году пара впервые появилась на публике.

В 2024 году на экраны вышел фильм Тима Бертона "Битлджус Битлджус" – продолжение культовой ленты 1988 года. В картине Беллуччи исполнила роль жены главного героя.

