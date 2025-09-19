#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании

Моника Беллуччи, Тим Бертон, расставание, любовь , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 01:50 Фото: Instagram/monicabellucciofficiel
Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон приняли решение расстаться, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на заявление их представителей.

"С огромным уважением и взаимной симпатией Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", – говорится в официальном сообщении.

Беллуччи и Бертон были вместе несколько лет. В 2023 году актриса впервые подтвердила их отношения, отметив, что считает встречу с режиссером "редким подарком судьбы". В том же году пара впервые появилась на публике.

В 2024 году на экраны вышел фильм Тима Бертона "Битлджус Битлджус" – продолжение культовой ленты 1988 года. В картине Беллуччи исполнила роль жены главного героя.

А ранее известный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас накануне, 18 сентября 2025 года, выпустил новый клип, который вызвал неоднозначную реакцию среди его поклонников. 

