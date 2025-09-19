Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании
Фото: Instagram/monicabellucciofficiel
Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон приняли решение расстаться, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на заявление их представителей.
"С огромным уважением и взаимной симпатией Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", – говорится в официальном сообщении.
Беллуччи и Бертон были вместе несколько лет. В 2023 году актриса впервые подтвердила их отношения, отметив, что считает встречу с режиссером "редким подарком судьбы". В том же году пара впервые появилась на публике.
В 2024 году на экраны вышел фильм Тима Бертона "Битлджус Битлджус" – продолжение культовой ленты 1988 года. В картине Беллуччи исполнила роль жены главного героя.
А ранее известный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас накануне, 18 сентября 2025 года, выпустил новый клип, который вызвал неоднозначную реакцию среди его поклонников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript