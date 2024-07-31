Звезда фильма "Стражи Галактики" обратился с просьбой к тестю Шварценеггеру

Американский актер, известный главными ролями в фильмах "Стражи Галактики", "Мир юрского периода", Крис Пратт поздравил своего тестя Арнольда Шварценеггера с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Совместные снимки с 77-летним "Терминатором" Пратт разместил 30 июля 2024 года на личной странице в Instagram. Публикация была посвящена дню рождения бывшего губернатора Калифорнии.

"С Днем Рождения, Арнольд! Ты единственный в своем роде". Крис Пратт

Далее он обратился с просьбой к именитому родственнику.

"С нетерпением жду еще одного года мудрых советов, хороших сигар, шахматных партий и кормления домашним печеньем с рук многочисленных животных из сарая, которые живут на вашей кухне". Крис Пратт

В 2018 году Пратт начал встречаться с писательницей Кэтрин Шварценеггер. Они обручились в январе 2019 года и в июне того же года поженились. У них есть дочь – Лайла Мария Шварценеггер Пратт (род. в августе 2020). 21 мая 2022 года родилась дочь – Элоиз Кристина Шварценеггер.

1 июня 2024 года стало известно, что у Шварценеггера появился гигантский двойник в Калифорнии. Официально фигура стала самой большой в мире. Высота двойника актера составляет около 6,75 м. Это больше роста среднестатистического жирафа, который достигает примерно 5,5 м. Фигура также превышает размер рельефа с лицами президентов США на горе Рашмор.