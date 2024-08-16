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Никита Кологривый и Оксана Акиньшина сыграли в новом фильме

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 00:20 Фото: Instagram/akinshok2013
Актеры исполнили главные роли в комедии "Возвращение попугая Кеши", сообщает Zakon.kz.

Сюжет рассказывает о школьном учителе географии из Сочи. В его в руках оказывается говорящий умный попугай Кеша. Птица появляется в сложный момент жизни Митяя, когда его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а учитель не может ей этого обеспечить. Зато может попугай.

Точнее, попугай может "прокачать" Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Митяй и попугай заключают договор: Кеша поможет вернуть Митяю его возлюбленную, а тот поможет птице найти и вернуть его пару, с которой их когда‑то давно разлучили.

Известно, что попугая озвучил Гарик Харламов.

Кстати на днях Харламов поделился фотографиями со свадьбы и вызвал шквал шуток.

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