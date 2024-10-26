Романтическая комедия вышла по случаю Рождества

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер романтической комедии, приуроченной к Рождеству, сообщает Zakon.kz.

Главные роли в комедии исполнили Линдсей Лохан и Иэн Хардинг. Они сыграли бывших возлюбленных, которые спустя десять лет после завершения их отношений случайно встречаются. Они приезжают на Рождество домой к родителям своих партнеров, которые оказываются братом и сестрой.

Герои пытаются скрыть от членов большой семьи, что когда‑то были более чем знакомы. Параллельно с этим они обнаруживают, что прошлое оставлено позади не так однозначно, как они думали. Премьера ожидается 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix.

Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала "Аркейн".