Романтическая комедия вышла по случаю Рождества
Фото: X/Netflix_CA
На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер романтической комедии, приуроченной к Рождеству, сообщает Zakon.kz.
Главные роли в комедии исполнили Линдсей Лохан и Иэн Хардинг. Они сыграли бывших возлюбленных, которые спустя десять лет после завершения их отношений случайно встречаются. Они приезжают на Рождество домой к родителям своих партнеров, которые оказываются братом и сестрой.
Герои пытаются скрыть от членов большой семьи, что когда‑то были более чем знакомы. Параллельно с этим они обнаруживают, что прошлое оставлено позади не так однозначно, как они думали. Премьера ожидается 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix.
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