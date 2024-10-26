В Алматы прошла конференция, посвященная 100-летию Абдижамила Нурпеисова

В Доме Дружбы в Алматы прошла международная научно-практическая конференция "Әлем танған Әбдіжәміл", посвященная 100-летию выдающегося писателя, классика казахской литературы Абдижамила Нурпеисова, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии по поручению главы государства приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Выступая перед собравшимися, министр зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

"Мастер слова посвятил свою жизнь просвещению народа. Талантливый писатель оставил уникальный след в казахской прозе. Уже при жизни он стал классиком, показав пример новому поколению авторов. В каждом его произведении ярко проявляется искренняя любовь к родной земле. Романы "Кровь и пот", "Последний долг" стали духовным достоянием мировой литературы. Эти произведения поднимают вопросы, касающиеся как казахского народа, так и всего человечества, и являются ценным вкладом в мировую культуру. Важное место в его творчестве занимала судьба Аральского моря", – говорится в поздравительном письме главы государства.

В своем выступлении Аида Балаева подчеркнула важность данного мероприятия.

Фото: МИК РК

"Как отметил президент, Абдижамил Нурпеисов – выдающийся писатель, который поднял казахскую литературу на мировой уровень. Это подтверждается его произведениями, переведенными на иностранные языки и высокой оценкой со стороны международных читателей. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция откроет новые грани творчества великого писателя", – сказала министр.

Она добавила, что по всей стране были организованы мероприятия и литературные вечера, посвященные 100-летию Абдижамила Нурпеисова. Только за последние три месяца в регионах прошло около 50 таких мероприятий. В СМИ было опубликовано более 200 материалов о жизни и творчестве писателя, а на телевидении показаны документальные фильмы "Орындалмаған аманат", "Абыз ғұмыр" и другие сюжеты.

Фото: МИК РК

В международной научно-практической конференции приняли участие председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, генеральный секретарь Международной Организации Тюркской Культуры Султан Раев, а также казахстанские и зарубежные писатели, поэты, государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства.

В рамках конференции состоялось открытие мемориальной доски в доме, где проживал Абдижамил Нурпеисов, а также открытие фотовыставки в Доме Дружбы.

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