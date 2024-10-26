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Стало известно, кем заменил Али Окапов Фаризу Ескермес

Стало известно, кем заменил Али Окапов Фаризу Ескермес, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 00:42 Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский певец Али Окапов 26 октября рассказал о смене партнера в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп". Теперь вместе с артистом будет выступать его родной брат – Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом Али Окапов написал на своей странице в Instagram, сопроводив пост видео. 

"Иногда на жизненном и творческом пути нас ждут неожиданные испытания, но именно благодаря им мы растем", — написал Окапов, подчеркнув важность искренности перед зрителями и активной творческой работы. 

Поклонники артиста пришли в восторг от новости: 

  • Мадижан, добро пожаловать! Да пребудет с вами свет и удача!
  • Газуйте!
  • Надеемся на первое место, супер – пара!

Ранее сообщалось, что Ескермес покинула шоу из-за съемок в кино. 

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