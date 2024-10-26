Стало известно, кем заменил Али Окапов Фаризу Ескермес
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский певец Али Окапов 26 октября рассказал о смене партнера в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп". Теперь вместе с артистом будет выступать его родной брат – Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.
Об этом Али Окапов написал на своей странице в Instagram, сопроводив пост видео.
"Иногда на жизненном и творческом пути нас ждут неожиданные испытания, но именно благодаря им мы растем", — написал Окапов, подчеркнув важность искренности перед зрителями и активной творческой работы.
Поклонники артиста пришли в восторг от новости:
- Мадижан, добро пожаловать! Да пребудет с вами свет и удача!
- Газуйте!
- Надеемся на первое место, супер – пара!
Ранее сообщалось, что Ескермес покинула шоу из-за съемок в кино.
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