Стало известно, кем заменил Али Окапов Фаризу Ескермес

Фото: Instagram/aliokapov

Известный казахстанский певец Али Окапов 26 октября рассказал о смене партнера в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп". Теперь вместе с артистом будет выступать его родной брат – Мади Рымбаев, сообщает Zakon.kz.

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