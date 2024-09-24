Али Окапов и Фариза Ескермес покорили поклонников новой публикацией
Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Казахстанская актриса Фариза Ескермес и певец Али Окапов в последнее время часто делятся совместными публикациями. Всему виной – участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". Сегодня звезда сериала "Мошенники" опубликовала шуточное видео с артистом, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, опубликованных в Instagram актрисы, она заставляет хмурого Али рассмеяться командой: "Улыбаемся".
Благодаря участию в музыкальном шоу, у Ескермес и Окапова появились общие поклонники. Им новая публикация очень понравилась и они закидали артистов комплиментами:
- "Классная пара".
- "Супер! Удачи вам".
- "Самая лучшая пара".
- "Самая стильная пара".
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