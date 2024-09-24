Али Окапов и Фариза Ескермес покорили поклонников новой публикацией

Фото: Instagram/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес и певец Али Окапов в последнее время часто делятся совместными публикациями. Всему виной – участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". Сегодня звезда сериала "Мошенники" опубликовала шуточное видео с артистом, сообщает Zakon.kz.

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