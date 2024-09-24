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Али Окапов и Фариза Ескермес покорили поклонников новой публикацией

Али Окапов и Фариза Ескермес покорили поклонников новой публикацией, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:03 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Казахстанская актриса Фариза Ескермес и певец Али Окапов в последнее время часто делятся совместными публикациями. Всему виной – участие в музыкальном шоу "Жұлдызды Жұп". Сегодня звезда сериала "Мошенники" опубликовала шуточное видео с артистом, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram актрисы, она заставляет хмурого Али рассмеяться командой: "Улыбаемся".

Благодаря участию в музыкальном шоу, у Ескермес и Окапова появились общие поклонники. Им новая публикация очень понравилась и они закидали артистов комплиментами:

  • "Классная пара".
  • "Супер! Удачи вам".
  • "Самая лучшая пара".
  • "Самая стильная пара".

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