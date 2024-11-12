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Дуэт Али Окапова и Мади Рымбаева продолжает восторгать Казнет

Дуэт Али Окапова и Мади Рымбаева продолжает восторгать Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 01:51 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов рассказал поклонникам об участии в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп", на котором он выступает в дуэте с родным братом Мади Рымбаевым, сообщает Zakon.kz.

Окапов 12 ноября на своей странице в Instagram сообщил, что для каждого эфира проекта он и его команда решили переосмысливать композиции в новых стилях, чтобы продемонстрировать музыкальные возможности. При этом публикацию он сопроводил брутальными фотографиями с братом.

Так, в эфире шоу прозвучала песня "Мен қазақпын" в стиле Rock/Trap, а хит Taxi был исполнен в стиле Synth Pop. В последнем выпуске Окапов представил легендарную композицию Ескендир Хасангалиева "Айналайын" в стиле Карлоса Сантаны с особым акцентом на гитарное соло. По словам артиста, эксперименты дают команде возможность проявить творческий подход и продемонстрировать свои способности.

Певец также подчеркнул, что высоко ценит мнение аудитории о новой интерпретации песен и благодарен за поддержку. До финала проекта остается всего несколько выступлений, и Окапов призвал поклонников не пропускать оставшиеся эфиры и поддерживать его команду.

Поклонники Али Окапова оставили множество комментариев, в которых выразили восторг дуэтом: 

  • Приятно смотреть на братьев, удачи, талантливые дети талантливых родителей!
  • Настоящие образованные и талантливые ребята.
  • Замечательные и дружелюбные сыновья Розы. Мы уверены, что в достигните большой высоты!

Ранее Али Окапов показал место, куда пригласил Розу Рымбаеву в день ее рождения. 

Айсулу Омарова
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