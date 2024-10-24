Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес

&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:49 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Известный казахстанский певец Али Окапов раскрыл подробности своего участия в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп", где его звездной парой была актриса Фариза Ескермес, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 33-летний артист сегодня, 24 октября 2024 года, опубликовал коллаж из фотографий с актрисой, под которым написал: "Али и Фариза. Теперь это тоже останется воспоминанием".

Оказалось, Ескермес покинула шоу. По словам Окапова, причина этому – съемки. Певец поблагодарил поклонников и сообщил, что скоро они получат ответы на свои вопросы.

"Спасибо вам за поддержку! Теперь наши пути продолжатся раздельно, но мы не забудем эти моменты. "Останется ли Али без Фаризы на проекте?" "Если останется, с кем продолжит участие в проекте?" Ответы на эти вопросы получите в эту субботу на канале Qazaqstan.tv в 20:00 в проекте "Жұлдызды жұп". А Фаризу скоро увидите в качестве главной актрисы в кино "Нурикамал", в сериале "Бажа 2" и в большом "секретном" фильме! Обняли", – написал Али.

Подписчики с сожалением восприняли такую новость и пожелали артистам всего хорошего:

  • "Лучшие из лучших".
  • "Прекрасная, талантливая девушка! Была позитивной, ответственной".
  • "Пара, которая удивляла, показывая на шоу каждый раз что-то особенное".
  • "Хорошая была пара... Али очень воспитанный парень. Желаю им всего хорошего".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:49
Свадебные наряды Окапова и Ескермес наделали шума в Казнете
, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 16:49

С середины сентября 2024 года Фариза Ескермес и Али Окапов стали часто делиться совместными фото и видео. Всему виной – их участие в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп".

Совместные публикации артистов не оставляли равнодушными их поклонников.

Читайте также

51-летняя Хайди Клум в мини-платье вскружила голову поклонникам
51-летняя Хайди Клум в мини-платье вскружила голову поклонникам
Необычный шоу-концерт со &quot;стереозвуком&quot; пройдет в столице
Необычный шоу-концерт со "стереозвуком" пройдет в столице
Нового члена семьи показала Ерке Есмахан
Нового члена семьи показала Ерке Есмахан
Динара Халдарова
Окапов Али 2024 год Актеры Артисты Музыка Телевидение Эстрада Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: