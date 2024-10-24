"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес

Известный казахстанский певец Али Окапов раскрыл подробности своего участия в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп", где его звездной парой была актриса Фариза Ескермес, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 33-летний артист сегодня, 24 октября 2024 года, опубликовал коллаж из фотографий с актрисой, под которым написал: "Али и Фариза. Теперь это тоже останется воспоминанием".

Оказалось, Ескермес покинула шоу. По словам Окапова, причина этому – съемки. Певец поблагодарил поклонников и сообщил, что скоро они получат ответы на свои вопросы.

"Спасибо вам за поддержку! Теперь наши пути продолжатся раздельно, но мы не забудем эти моменты. "Останется ли Али без Фаризы на проекте?" "Если останется, с кем продолжит участие в проекте?" Ответы на эти вопросы получите в эту субботу на канале Qazaqstan.tv в 20:00 в проекте "Жұлдызды жұп". А Фаризу скоро увидите в качестве главной актрисы в кино "Нурикамал", в сериале "Бажа 2" и в большом "секретном" фильме! Обняли", – написал Али.

Подписчики с сожалением восприняли такую новость и пожелали артистам всего хорошего:

"Лучшие из лучших".

"Прекрасная, талантливая девушка! Была позитивной, ответственной".

"Пара, которая удивляла, показывая на шоу каждый раз что-то особенное".

"Хорошая была пара... Али очень воспитанный парень. Желаю им всего хорошего".

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С середины сентября 2024 года Фариза Ескермес и Али Окапов стали часто делиться совместными фото и видео. Всему виной – их участие в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп".

Совместные публикации артистов не оставляли равнодушными их поклонников.