Фанатка пыталась похитить во время съемок звезду "Крестного отца"

Звезда "Крестного отца" и "Серпико" актер Аль Пачино рассказал, как во время съемок его пыталась похитить фанатка, сообщает Zakon.kz.

О случае, который произошел в середине 1970-х годов, пишет The Guardian. Инцидент разрешился без участия полиции и без скандалов, но заставил актера быть осторожнее с навязчивыми поклонниками.

Во время съемок фильма на локации в Нью-Йорке к нему подошла девушка, представилась журналисткой и предложила актеру интервью. Он согласился, не подозревая подвоха.

"Когда сел в машину девушки, она вдруг заявила, что похитила меня, заблокировала двери и пообещала держать взаперти, пока я не пойму, что "мы предназначены друг для друга", – рассказал Аль Пачино.

Артист сумел сохранить хладнокровие и дипломатично убедил поклонницу отпустить его. Он предложил просто поговорить, и после долгих уговоров фанатка согласилась освободить его, осознав бесперспективность своей затеи.

Напомним, в 2023 году в возрасте 83 лет Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Его возлюбленная Нур Альфалла родила звездному папе сына, которого назвали Романом. При этом в октябре 2024 года стало известно, что актер расстался с матерью своего последнего ребенка.