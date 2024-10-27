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Димаш Кудайберген благословил своих друзей-музыкантов перед первым концертом

Димаш Кудайберген благословил своих друзей-музыкантов перед первым концертом , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 21:39 Фото: akorda.kz
Казахстанский певец Димаш Кудайберген пожелал удачи своим друзьям – дуэту Temirlan & Yernat перед их первым масштабным концертом, который состоялся во Дворце Республики в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 27 октября сообщил на своей странице в Instagram. 

Кудайберген подчеркнул, что по казахской традиции он дал музыкантам бата — благословение, чтобы их выступление прошло успешно.

"Тысячу раз благодарен за то, что их творческий вечер прошел успешно и был тепло принят публикой", — отметил певец.

Димаш также выразил благодарность дуэту за вклад в развитие национального искусства.

"Спасибо вам за труд на благо нашего национального искусства! Пусть ваше творчество процветает!" — добавил он в своем обращении.

Ранее сообщалось, что родители Димаша Кудайбергена выступили на открытии выставки его творчества в Актобе. 

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