Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дуэт Али Окапова и Мади Рымбаева вызвал восторг у поклонников

Дуэт Али Окапава и Мади Рымбаева вызвал восторг у поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 23:36 Фото: Instagram/aliokapov, Instagram/madirymbaev
Казахстанские исполнители и родные братья Али Окапов и Мади Рымбаев выступили на одной сцене в рамках музыкального шоу "Жұлдызды жұп", сообщает Zakon.kz.

27 октября видео-нарезку с шоу разместил на своей странице в Instagram Али Окапов. 

Артисты исполнили песню казахского исполнителя Ерболата Кудайбергенова "Мен қазақпын". 

Дуэт вызвал восторженные комментарии у поклонников: 

  • Это потрясающе! Талантливые звезды родились от талантливых родителей! Твоим профессиональным навыкам нет предела!
  • Замечательно, два брата – одна победа!
  • Круто! Мади – моя любовь! Моя душа! Тысяча благодарностей Али за это выступление!

Ранее Али Окапов рассказал о смене партнера в музыкальном шоу "Жұлдызды жұп". Теперь вместе с артистом будет выступать его родной брат – Мади Рымбаев. Актриса Фариза Ескермес покинула шоу из-за съемок в кино. 

Читайте также

35-летняя жена Петросяна удивила подписчиков новым образом
35-летняя жена Петросяна удивила подписчиков новым образом
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Димаш Кудайберген благословил своих друзей-музыкантов перед первым концертом
Димаш Кудайберген благословил своих друзей-музыкантов перед первым концертом
Айсулу Омарова
Окапов Али 2024 год Артисты Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес Конкурсы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время новых проектов и испытаний: Что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Луна, космос, астрономия,
Астрономы рассказали о человеческих поселениях на Луне
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: