Дочь Любови Успенской призналась, что пережила сексуализированное насилие по вине матери

Последние годы Любовь Успенская приводила дочь на светские мероприятия. Однако несколько лет назад Татьяна Плаксина публично осудила мать за жестокое обращение с ней и уехала В США, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году Любовь Залмановна наладила отношения с Татьяной и девушка вернулась в Россию, начав жить вместе с певицей.

Однако менее чем через полгода Успенская поместила дочь, якобы, не желавшую находиться под контролем матери в реабилитационный центр. Только сейчас, спустя три года после этих событий, Татьяна Плаксина призналась, что произошло с ней в медицинском учреждении.

"Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия – очередная травма. И физическая тоже. Это было больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта", – с ужасом вспоминает девушка в эфире программы "Ты не поверишь!" на "НТВ".

К ответственности насильника так и не привлекли, хотя знаменитая мать была в курсе произошедшего.

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