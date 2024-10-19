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Дочь Любови Успенской призналась, что пережила сексуализированное насилие по вине матери

Дочь Любови Успенской призналась, что пережила сексуализированное насилие по вине матери , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 02:59 Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Последние годы Любовь Успенская приводила дочь на светские мероприятия. Однако несколько лет назад Татьяна Плаксина публично осудила мать за жестокое обращение с ней и уехала В США, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году Любовь Залмановна наладила отношения с Татьяной и девушка вернулась в Россию, начав жить вместе с певицей.

Однако менее чем через полгода Успенская поместила дочь, якобы, не желавшую находиться под контролем матери в реабилитационный центр. Только сейчас, спустя три года после этих событий, Татьяна Плаксина призналась, что произошло с ней в медицинском учреждении.

"Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды… Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия – очередная травма. И физическая тоже. Это было больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта", – с ужасом вспоминает девушка в эфире программы "Ты не поверишь!" на "НТВ".

К ответственности насильника так и не привлекли, хотя знаменитая мать была в курсе произошедшего.

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