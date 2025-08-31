#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Культура и шоу-бизнес

Любовь Успенская неодобрительно отозвалась о возлюбленном своей дочери

Любовь Успенская прокомментировала отношения дочери с хоккеистом, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 21:51 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Известная певица Любовь Успенская заявила, что у нее вызвал сомнение возлюбленный ее дочери Татьяны Плаксиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал", артистка думает, что бизнесмен Никита Плотников не соответствует уровню Татьяны.

"На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю – Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор", – отметила артистка.

О том, что ее 35-летняя дочь встречается с 27-летним хоккеистом и предпринимателем Никитой Плотниковым, стало известно весной. И вот теперь Любовь Успенская в интервью журналистам заявила, что Плаксина – творческая натура, в отличие от бойфренда. И сама артистка жить с таким мужчиной никогда бы не захотела.

"Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж – ну зачем? Сегодня это не модно. Сегодня надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне", – поделилась Успенская.

Певица рассказала, что дочь и бизнесмен периодически живут у нее дома. Успенская объяснила, что хочет иногда проводить с родственницей время и вместе завтракать. Также она добавила, что знакома с родственниками Плотникова.

Ранее Любовь Успенская рассказала об обиде на Аллу Пугачёву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Walt Disney анонсировал выход нового мультфильма "Ледниковый период: точка кипения"
Культура и шоу-бизнес
22:25, Сегодня
Walt Disney анонсировал выход нового мультфильма "Ледниковый период: точка кипения"
Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта
Культура и шоу-бизнес
20:52, Сегодня
Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта
Всемирно известный шеф-повар рассказал о своей борьбе с раком кожи
Культура и шоу-бизнес
17:21, Сегодня
Всемирно известный шеф-повар рассказал о своей борьбе с раком кожи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: