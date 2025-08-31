Любовь Успенская неодобрительно отозвалась о возлюбленном своей дочери

Известная певица Любовь Успенская заявила, что у нее вызвал сомнение возлюбленный ее дочери Татьяны Плаксиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал", артистка думает, что бизнесмен Никита Плотников не соответствует уровню Татьяны.

"На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю – Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор", – отметила артистка.

О том, что ее 35-летняя дочь встречается с 27-летним хоккеистом и предпринимателем Никитой Плотниковым, стало известно весной. И вот теперь Любовь Успенская в интервью журналистам заявила, что Плаксина – творческая натура, в отличие от бойфренда. И сама артистка жить с таким мужчиной никогда бы не захотела.

"Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж – ну зачем? Сегодня это не модно. Сегодня надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне", – поделилась Успенская.

Певица рассказала, что дочь и бизнесмен периодически живут у нее дома. Успенская объяснила, что хочет иногда проводить с родственницей время и вместе завтракать. Также она добавила, что знакома с родственниками Плотникова.

