Вера Брежнева возмутила поклонников откровенной фотосессией
Фото: Instagram/ververa
Бывшая участница группы "ВИА Гра" 42-летняя Вера Брежнева снялась в откровенной фотосессии, чем вызвала и восторг, и негодование подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Снимки, демонстрирующие ее фигуру в полной красе, певица выложила в Instagram, поблагодарив всю свою творческую команду. Однако многих пользователей кадры возмутили.
- Скоро и в порнухе будет сниматься.
- Самой то не стремно. Всегда нравилась эта певица, но это треш.
- Люди, наверно, с возрастом с ума сходят.
- Докатились до ручки, мадам.
- Совсем тронулась.
- Это возраст так влияет?? Кароль так повело, теперь и Брежневу! Зачем так оголяться, наоборот, чем старше, тем элегантней нужно....
- Вера Викторовна что-то переборщила.
Но нашлись и те поклонники, которым фотоссесия вполне понравилась.
- Каждую фотографию хочется лайкать отдельно.
- У красоты и огромной работы над собой всегда будут завистники, будь великодушна и прости их.
- Восхитительна.
- Я слышал трогательную историю о кусочке мыла, подаренном учительнице. Как ты преобразилась своим упорством, целеустремленностью, самоотдачей. Ты мой кумир.
- Шикарно.
- Sexy girl.
- Красота.
- Богиня.
Отметим, что певица в 2024 году посещала с концертами Казахстан, и после такой поездки она поделилась кадрами с фотосессии из Алматы.
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