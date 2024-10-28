Вера Брежнева возмутила поклонников откровенной фотосессией

Бывшая участница группы "ВИА Гра" 42-летняя Вера Брежнева снялась в откровенной фотосессии, чем вызвала и восторг, и негодование подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Снимки, демонстрирующие ее фигуру в полной красе, певица выложила в Instagram, поблагодарив всю свою творческую команду. Однако многих пользователей кадры возмутили.

Скоро и в порнухе будет сниматься.

Самой то не стремно. Всегда нравилась эта певица, но это треш.

Люди, наверно, с возрастом с ума сходят.

Докатились до ручки, мадам.

Совсем тронулась.

Это возраст так влияет?? Кароль так повело, теперь и Брежневу! Зачем так оголяться, наоборот, чем старше, тем элегантней нужно....

Вера Викторовна что-то переборщила.

Но нашлись и те поклонники, которым фотоссесия вполне понравилась.

Каждую фотографию хочется лайкать отдельно.

У красоты и огромной работы над собой всегда будут завистники, будь великодушна и прости их.

Восхитительна.

Я слышал трогательную историю о кусочке мыла, подаренном учительнице. Как ты преобразилась своим упорством, целеустремленностью, самоотдачей. Ты мой кумир.

Шикарно.

Sexy girl.

Красота.

Богиня.

Отметим, что певица в 2024 году посещала с концертами Казахстан, и после такой поездки она поделилась кадрами с фотосессии из Алматы.