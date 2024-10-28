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Вера Брежнева возмутила поклонников откровенной фотосессией

Вера Брежнева, фотосессия, откровенные кадры, поклонники, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:31 Фото: Instagram/ververa
Бывшая участница группы "ВИА Гра" 42-летняя Вера Брежнева снялась в откровенной фотосессии, чем вызвала и восторг, и негодование подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Снимки, демонстрирующие ее фигуру в полной красе, певица выложила в Instagram, поблагодарив всю свою творческую команду. Однако многих пользователей кадры возмутили.

  • Скоро и в порнухе будет сниматься.
  • Самой то не стремно. Всегда нравилась эта певица, но это треш.
  • Люди, наверно, с возрастом с ума сходят.
  • Докатились до ручки, мадам.
  • Совсем тронулась.
  • Это возраст так влияет?? Кароль так повело, теперь и Брежневу! Зачем так оголяться, наоборот, чем старше, тем элегантней нужно....
  • Вера Викторовна что-то переборщила.

Но нашлись и те поклонники, которым фотоссесия вполне понравилась.

  • Каждую фотографию хочется лайкать отдельно.
  • У красоты и огромной работы над собой всегда будут завистники, будь великодушна и прости их.
  • Восхитительна.
  • Я слышал трогательную историю о кусочке мыла, подаренном учительнице. Как ты преобразилась своим упорством, целеустремленностью, самоотдачей. Ты мой кумир.
  • Шикарно.
  • Sexy girl.
  • Красота.
  • Богиня.

Отметим, что певица в 2024 году посещала с концертами Казахстан, и после такой поездки она поделилась кадрами с фотосессии из Алматы.

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