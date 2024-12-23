Откровенная фотосессия Веры Брежневой собрала шквал эмоций

42-летняя экс-участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала армию поклонников новыми снимками. Незамысловатая фотосессия привела в восторг фанатов, сообщает Zakon.kz.

Серию кадров артистка разместила 22 декабря 2024 года на странице в Instagram.

"Санта, я была очень хорошей девочкой", – гласит короткая подпись к публикации.

Комментаторы после просмотра отмечают, что Брежнева как обычно умеет через фото передать нотки женственности и легкости.

Также можно встретить отзывы восхищения на разных языках.

Ну что за дива.

Как можно быть такой красивой.

Очаровательна.

Всегда на высоте.

Слишком красива для этого мира.

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