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Культура и шоу-бизнес

Откровенная фотосессия Веры Брежневой собрала шквал эмоций

Откровенная фотосессия Веры Брежневой собрала шквал эмоций, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 09:38 Фото: Instagram/ververa
42-летняя экс-участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала армию поклонников новыми снимками. Незамысловатая фотосессия привела в восторг фанатов, сообщает Zakon.kz.

Серию кадров артистка разместила 22 декабря 2024 года на странице в Instagram.

"Санта, я была очень хорошей девочкой", – гласит короткая подпись к публикации.

Комментаторы после просмотра отмечают, что Брежнева как обычно умеет через фото передать нотки женственности и легкости.

Также можно встретить отзывы восхищения на разных языках.

  • Ну что за дива.
  • Как можно быть такой красивой.
  • Очаровательна.
  • Всегда на высоте.
  • Слишком красива для этого мира.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина сразила общественность красивым образом. Ее наряд также привлек внимание.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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