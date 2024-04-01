42-летняя Вера Брежнева похвасталась фигурой
Фото: Instagram/ververa
Украинская певица и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 1 апреля 2024 года опубликовала видеоролик в своем Instagram, в котором предстала в черном обтягивающем комбинезоне, сообщает Zakon.kz.
Судя по ширме, белому фону и бигуди на волосах артистки, кадры сделаны во время фотосессии.
В свои 42 года Вера Брежнева сохранила прекрасную фигуру и может дать фору многим молодым артисткам. Это отметили и ее подписчики, которые закидали певицу комплиментами:
- "Красотка".
- "Девочка-весна".
- "До чего ж хороша!"
- "Идеальная и внутри, и снаружи".
- "Редкая женщина, утонченная красавица! Талантлива во всех своих проявлениях!"
- "Вот это фигура. Кто бы что ни говорил из "доброжелателей", но такой фигуры далеко у многих нет. Не было и не будет. Поэтому весь негатив – это, скорее всего, просто зависть".
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В октябре 2015 года Вера Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Их свадьба состоялась в Италии в кругу близких. 6 октября 2023 года она сообщила о разводе. В феврале 2024 года певица рассказала, как пережить расставание.
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