Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности

47-летний пародист Максим Галкин опубликовал новое видео. Артист отметил, что находится с гастролями в Сиднее, сообщает Zakon.kz.

"Утренний Сидней", – говорится в описании к публикации.

Галкин отметил, что любит парки крупнейшего города Австралии в утренние часы.

"Красота. В этом парке я гулял 1,5 года назад. Очень зелено в это время года", – отметил он.

Стандартное видео прогулки все-таки насторожило поклонников Галкина.

Многие заметили, что артист резко молодел. Кого-то это рассмешило, другие же попросили больше не экспериментировать с фильтрами.

Максим, вы молодеете! У вас все в обратную сторону, как и сама Австралия перевернута.

Максим, вы где-то нашли эликсир молодости?

Капец, фильтры то наложил, как 15-летний стал.

Ну стыдно, накладывать такие фильтры.

Такое ощущение, что мальчик, который впервые вырвался из дома. Ребенок на каникулах, один, без взрослых! Свобода!

Можно тоже самое. Только без фильтров.

Как ребенок! Ну или лет 25.

Вообще как лет 10-15 назад записано…

В конце 2024 года Максима Галкина не пустили в Индонезию, где у него должен был пройти концерт. Причиной артист назвал письмо от правительства России с просьбой не пускать его на территорию государства.