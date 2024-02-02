Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Фото: Instagram/maxgalkinru
47-летний пародист Максим Галкин опубликовал новое видео. Артист отметил, что находится с гастролями в Сиднее, сообщает Zakon.kz.
"Утренний Сидней", – говорится в описании к публикации.
Галкин отметил, что любит парки крупнейшего города Австралии в утренние часы.
"Красота. В этом парке я гулял 1,5 года назад. Очень зелено в это время года", – отметил он.
Стандартное видео прогулки все-таки насторожило поклонников Галкина.
Многие заметили, что артист резко молодел. Кого-то это рассмешило, другие же попросили больше не экспериментировать с фильтрами.
- Максим, вы молодеете! У вас все в обратную сторону, как и сама Австралия перевернута.
- Максим, вы где-то нашли эликсир молодости?
- Капец, фильтры то наложил, как 15-летний стал.
- Ну стыдно, накладывать такие фильтры.
- Такое ощущение, что мальчик, который впервые вырвался из дома. Ребенок на каникулах, один, без взрослых! Свобода!
- Можно тоже самое. Только без фильтров.
- Как ребенок! Ну или лет 25.
- Вообще как лет 10-15 назад записано…
В конце 2024 года Максима Галкина не пустили в Индонезию, где у него должен был пройти концерт. Причиной артист назвал письмо от правительства России с просьбой не пускать его на территорию государства.
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