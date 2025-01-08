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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин показал заметно подросших детей

Максим Галкин показал заметно подросших детей, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 16:21 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин с семьей уехал на отдых. Судя по кадрам из Instagram? 48-летний артист и его супруга – эстрадная певица Алла Пугачёва – для проведения зимних каникул выбрали страну, где много снега, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 8 января 2025 года, Галкин опубликовал видео с Гарри и Лизой, которые мило играют в снежки под хит Фрэнка Синатры "Let it snow!"

Поклонники Максима и Аллы отметили, что их двойняшки заметно подросли. Также они осыпали звездную семью комплиментами:

  • "Как выросли уже".
  • "Какие они добрые и воспитанные".
  • "Обожаю ваших детей, такие классные".
  • "На этих детей можно смотреть бесконечно!"
  • "Дети – замечательные! Счастливого отдыха!"
  • "Красавцы, не перестаю вами восхищаться… Счастья вам огромного!"
  • "Какие умнички, бросают по ножкам, чтобы не сделать больно друг другу".
  • "Вот, где любовь, уважение, счастье. Вы и ваша семья – пример для всех".
  • "Какие красивые, главное – не избалованные, всегда смотрю их с умилением".
  • "Красивые воспитанные дети! Как многодетная мама, обратила внимание, что снежки бросают только по ногам. Это правило такое или элемент воспитания? В любом случае – умнички! Вы – прекрасные родители, Максим".

Днем ранее юморист показал, как прокатился на лыжах.

"Сегодня снег валил не переставая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не покидало", – написал под видео 7 января Галкин.

Подписчики в комментариях предположили, что шоумен с семьей находится на отдыхе в Австрии. Но ни Максим, ни Алла никак не отреагировали на догадки поклонников.

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6 января 2025 года Максим Галкин обратился к поклонникам, которых поздравил с Рождеством.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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