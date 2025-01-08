Максим Галкин показал заметно подросших детей
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин с семьей уехал на отдых. Судя по кадрам из Instagram? 48-летний артист и его супруга – эстрадная певица Алла Пугачёва – для проведения зимних каникул выбрали страну, где много снега, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 8 января 2025 года, Галкин опубликовал видео с Гарри и Лизой, которые мило играют в снежки под хит Фрэнка Синатры "Let it snow!"
Поклонники Максима и Аллы отметили, что их двойняшки заметно подросли. Также они осыпали звездную семью комплиментами:
- "Как выросли уже".
- "Какие они добрые и воспитанные".
- "Обожаю ваших детей, такие классные".
- "На этих детей можно смотреть бесконечно!"
- "Дети – замечательные! Счастливого отдыха!"
- "Красавцы, не перестаю вами восхищаться… Счастья вам огромного!"
- "Какие умнички, бросают по ножкам, чтобы не сделать больно друг другу".
- "Вот, где любовь, уважение, счастье. Вы и ваша семья – пример для всех".
- "Какие красивые, главное – не избалованные, всегда смотрю их с умилением".
- "Красивые воспитанные дети! Как многодетная мама, обратила внимание, что снежки бросают только по ногам. Это правило такое или элемент воспитания? В любом случае – умнички! Вы – прекрасные родители, Максим".
Днем ранее юморист показал, как прокатился на лыжах.
"Сегодня снег валил не переставая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не покидало", – написал под видео 7 января Галкин.
Подписчики в комментариях предположили, что шоумен с семьей находится на отдыхе в Австрии. Но ни Максим, ни Алла никак не отреагировали на догадки поклонников.
6 января 2025 года Максим Галкин обратился к поклонникам, которых поздравил с Рождеством.
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