Максим Галкин запретил снимать его выступления

Гастроли известного пародиста Максима Галкина расписаны на месяцы вперед. Однако теперь для поклонников его таланта в Америке и Канаде прописано новое правило: им запретили снимать представления 48-летнего шоумена, сообщает Zakon.kz.

При покупке билета появляется предупреждение для зрителя, которое гласит о недопустимости использования телефона во время выступления.

"Использование телефонов в зале выступления запрещено. Любой, кто будет замечен в использовании телефона во время выступления, будет выдворен с места проведения охраной", – говорится в обращении к потенциальному покупателю.

Фото: eventcartel.com

Не так давно, 18 сентября 2024 года, в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина случился двойной праздник: их детям Лизе и Гарри исполнилось по 11 лет. Юморист не упустил возможность и разместил фотографию повзрослевших детей.