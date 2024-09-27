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Максим Галкин запретил снимать его выступления

Максим Галкин запретил снимать его выступления, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:47 Фото: Instargam/maxgalkinru
Гастроли известного пародиста Максима Галкина расписаны на месяцы вперед. Однако теперь для поклонников его таланта в Америке и Канаде прописано новое правило: им запретили снимать представления 48-летнего шоумена, сообщает Zakon.kz.

При покупке билета появляется предупреждение для зрителя, которое гласит о недопустимости использования телефона во время выступления.

"Использование телефонов в зале выступления запрещено. Любой, кто будет замечен в использовании телефона во время выступления, будет выдворен с места проведения охраной", – говорится в обращении к потенциальному покупателю.
Максим Галкин запретил снимать его выступления, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:47

Фото: eventcartel.com

Не так давно, 18 сентября 2024 года, в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина случился двойной праздник: их детям Лизе и Гарри исполнилось по 11 лет. Юморист не упустил возможность и разместил фотографию повзрослевших детей.

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