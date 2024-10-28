Муж Алтынай Жорабаевой опубликовал фото с женой и маленькой дочерью
Под фотографией с именинницей и маленькой дочерью, лицо которой прикрыто смайликом, отец семейства написал:
"С днем рождения, любовь моя. Будем счастливы вместе".
Также пару снимков с тортиком и большими букетами алых роз опубликовала эстрадная певица.
"Добро пожаловать, мои 46 лет! Бесчисленные благодарности Аллаху. Заранее спасибо за ваши пожелания. Пусть ваши пожелания вернутся вам в стократном размере", – написала Жорабаева.
Поклонники поздравили Алтынай с днем рождения и пожелали больше счастливых моментов в жизни:
- "С днем рождения".
- "Как всегда красотка".
- "Поздравляю с новым возрастом!"
- "Поздравляю, Алтуша! Пусть будет больше счастливых моментов!"
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Напомним, первым мужем Алтынай Жорабаевой был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За 17 лет совместной жизни у них родились четыре дочери. В 2017 году из-за частых конфликтов супруги расстались. Весной 2020 года Алтынай второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина. А 20 сентября 2023 года Жорабаева сообщила о долгожданной беременности. 7 января 2024-го стало известно, что певица родила пятую дочь.