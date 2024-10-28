Муж Алтынай Жорабаевой опубликовал фото с женой и маленькой дочерью

Сегодня, 28 октября 2024 года, казахстанская эстрадная певица Алтынай Жорабаева отмечает 46-й день рождения. В связи с этим ее супруг Алишер Есенгазин опубликовал трогательный пост в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией с именинницей и маленькой дочерью, лицо которой прикрыто смайликом, отец семейства написал:

"С днем рождения, любовь моя. Будем счастливы вместе".

Также пару снимков с тортиком и большими букетами алых роз опубликовала эстрадная певица.

"Добро пожаловать, мои 46 лет! Бесчисленные благодарности Аллаху. Заранее спасибо за ваши пожелания. Пусть ваши пожелания вернутся вам в стократном размере", – написала Жорабаева.

Поклонники поздравили Алтынай с днем рождения и пожелали больше счастливых моментов в жизни:

"С днем рождения".

"Как всегда красотка".

"Поздравляю с новым возрастом!"

"Поздравляю, Алтуша! Пусть будет больше счастливых моментов!"

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Напомним, первым мужем Алтынай Жорабаевой был казахстанский продюсер Сабит Абдыкалыков. За 17 лет совместной жизни у них родились четыре дочери. В 2017 году из-за частых конфликтов супруги расстались. Весной 2020 года Алтынай второй раз вышла замуж за Алишера Есенгазина. А 20 сентября 2023 года Жорабаева сообщила о долгожданной беременности. 7 января 2024-го стало известно, что певица родила пятую дочь.