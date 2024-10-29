58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала
Фото: Instagram/salmahayek
Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа, сообщает Zakon.kz.
Армия восхищенных комментаторов после просмотра забросала звезду фильма "От заката до рассвета" комплиментами.
- Продолжайте освещать путь многим!
- Самая красивая в мире.
- Мне было приятно работать с вами.
- Всегда прекрасна, – отмечают комментаторы.
Ранее популярный казахстанский блогер Татьяна Турлай покорила пользователей Сети новым видео. Актриса опубликовала свое выступление с танцорами на тое.
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