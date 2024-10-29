58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала

Фото: Instagram/salmahayek

Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа, сообщает Zakon.kz.

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