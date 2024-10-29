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58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала

58-летняя Сальма Хайек показала бэкстейдж со съемок обложки популярнейшего журнала, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 12:50 Фото: Instagram/salmahayek
Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа, сообщает Zakon.kz.

Армия восхищенных комментаторов после просмотра забросала звезду фильма "От заката до рассвета" комплиментами.

  • Продолжайте освещать путь многим!
  • Самая красивая в мире.
  • Мне было приятно работать с вами.
  • Всегда прекрасна, – отмечают комментаторы.

Ранее популярный казахстанский блогер Татьяна Турлай покорила пользователей Сети новым видео. Актриса опубликовала свое выступление с танцорами на тое.

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