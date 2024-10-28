Танец со шпагатом русской келин Татьяны Турлай взорвал Казнет

Популярный казахстанский блогер Татьяна Турлай покорила пользователей Сети новым видео. Актриса опубликовала свое выступление с танцорами на тое, сообщает Zakon.kz.

Видео Турлай разместила 27 октября 2024 года и уже собрала восхищенные отзывы от подписчиков. На опубликованных кадрах Татьяна должна была повторять движения за группой танцоров, однако смогла превзойти приглашенных артистов.

Где эти девочки учились, там Татьяна преподавала.

Когда на кону чайник.

Когда танцоры программы выглядят как слабая подтанцовка приглашенной звезды.

Надо к ней провода подключить, в Казахстане бесплатно свет будет гореть от ее энергии.

На вас, Таня, смотрю, и на той хочется.

Затмили всех вокруг.

Танюша, сказали "Повторить!", а не превзойти!

Танцоры нервно курят в сторонке.

Как вы это делаете, особенно после трех декретов, – отмечают комментаторы после просмотра видео.

Позднее Татьяна разместила юмористическое видео, где сравнивала поведение девушки, отказывающейся участвовать в конкурсах, и женщины, способной сесть на шпагат ради чайника.

Стоит отметить, еще летом Турлай рассказывала, что по первому образованию является педагогом-хореографом.

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