Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Танец со шпагатом русской келин Татьяны Турлай взорвал Казнет

Татьяна Турлай танец той, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 14:07 Фото: Instagram/tanya_turlai
Популярный казахстанский блогер Татьяна Турлай покорила пользователей Сети новым видео. Актриса опубликовала свое выступление с танцорами на тое, сообщает Zakon.kz.

Видео Турлай разместила 27 октября 2024 года и уже собрала восхищенные отзывы от подписчиков. На опубликованных кадрах Татьяна должна была повторять движения за группой танцоров, однако смогла превзойти приглашенных артистов.

  • Где эти девочки учились, там Татьяна преподавала.
  • Когда на кону чайник.
  • Когда танцоры программы выглядят как слабая подтанцовка приглашенной звезды.
  • Надо к ней провода подключить, в Казахстане бесплатно свет будет гореть от ее энергии.
  • На вас, Таня, смотрю, и на той хочется.
  • Затмили всех вокруг.
  • Танюша, сказали "Повторить!", а не превзойти!
  • Танцоры нервно курят в сторонке.
  • Как вы это делаете, особенно после трех декретов, – отмечают комментаторы после просмотра видео.

Позднее Татьяна разместила юмористическое видео, где сравнивала поведение девушки, отказывающейся участвовать в конкурсах, и женщины, способной сесть на шпагат ради чайника.

Стоит отметить, еще летом Турлай рассказывала, что по первому образованию является педагогом-хореографом.

28 октября 2024 года казахстанской эстрадной певице Розе Рымбаевой исполнилось 67 лет. Ее старший сын Али Окапов поздравил знаменитую маму через социальные сети.

Читайте также

В подборке MEGOGO
Топ мультяшных историй от Disney в подборке MEGOGO. Включайте!
Анастасия Московчук
Казахстан 2024 год Социальные сети Блогеры Видео Казахский той Казахстанский шоу-бизнес Шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: