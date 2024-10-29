Али Окапов показал место, куда пригласил Розу Рымбаеву в день ее рождения
Фото: Instagram/aliokapov
Оказывается, известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева, которая накануне отметила 67-летие, любит мультфильмы. В связи с этим 28 октября 2024 года ее старший сын Али Окапов пригласил маму в кинотеатр, сообщает Zakon.kz.
Об этом певец рассказал в Instagram-Stories.
"В день рождения с мамой пришли в кино... Мама любит мультики, поэтому пришли на "Дикий робот", – поделился с подписчиками Окапов.
Али также показал, что компанию им составил его братишка Мади.
"Отдыхаем по полной. Кино смотрим", – сказала радостная Роза Рымбаева.
Напомним, 28 октября 2024 года Розе Рымбаевой исполнилось 67 лет. Ее старший сын Али Окапов поздравил знаменитую маму через соцсети, опубликовав архивное фото.
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