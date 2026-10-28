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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов семейным фото поздравил Розу Рымбаеву с 69-летием

Роза Рымбаева, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:51 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Сегодня, 28 октября 2026 года, "золотому голосу Казахстана" Розе Рымбаевой исполнилось 69 лет, сообщает Zakon.kz.

В этот день ее старший сын Али Окапов опубликовал у себя на странице в Instagram фото с эстрадной певицей и своим единственным сыном Зейном.

"Туған күніңмен, мам", – написал Окапов в подписи к семейному снимку.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав артистке крепкого здоровья.

  • Радуйте и дальше своих слушателей, долгих и счастливых лет вам!
  • Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашей легенде.
  • С днем рождения, Роза Рымбаева! Люблю, восхищаюсь, желаем вас здоровья и долголетия.
  • Долгих и счастливых лет.
  • Роза Куанышевна, с днем рождения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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