Али Окапов семейным фото поздравил Розу Рымбаеву с 69-летием

Сегодня, 28 октября 2026 года, "золотому голосу Казахстана" Розе Рымбаевой исполнилось 69 лет, сообщает Zakon.kz.

В этот день ее старший сын Али Окапов опубликовал у себя на странице в Instagram фото с эстрадной певицей и своим единственным сыном Зейном.

"Туған күніңмен, мам", – написал Окапов в подписи к семейному снимку.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав артистке крепкого здоровья.

Радуйте и дальше своих слушателей, долгих и счастливых лет вам!

Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашей легенде.

С днем рождения, Роза Рымбаева! Люблю, восхищаюсь, желаем вас здоровья и долголетия.

Долгих и счастливых лет.

Роза Куанышевна, с днем рождения.

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В августе 2026 года Рымбаева обращалась к российскому исполнителю Анатолию Цою.