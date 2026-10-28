Али Окапов семейным фото поздравил Розу Рымбаеву с 69-летием
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Сегодня, 28 октября 2026 года, "золотому голосу Казахстана" Розе Рымбаевой исполнилось 69 лет, сообщает Zakon.kz.
В этот день ее старший сын Али Окапов опубликовал у себя на странице в Instagram фото с эстрадной певицей и своим единственным сыном Зейном.
"Туған күніңмен, мам", – написал Окапов в подписи к семейному снимку.
Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав артистке крепкого здоровья.
- Радуйте и дальше своих слушателей, долгих и счастливых лет вам!
- Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашей легенде.
- С днем рождения, Роза Рымбаева! Люблю, восхищаюсь, желаем вас здоровья и долголетия.
- Долгих и счастливых лет.
- Роза Куанышевна, с днем рождения.
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В августе 2026 года Рымбаева обращалась к российскому исполнителю Анатолию Цою.
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