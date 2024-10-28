Али Окапов поздравил маму с 67-летием

28 октября 2024 года казахстанской эстрадной певице Розе Рымбаевой исполнилось 67 лет. Ее старший сын Али Окапов поздравил знаменитую маму через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Музыкант разместил на личной странице в Instagram архивное фото с краткой подписью:

"Мама, с днем рождения тебя".

Комментаторы присоединились к поздравлениям, отметив заслуги Рымбаевой.

Здоровья и счастливого долголетия маме.

С днем рождения, Примадонна.

Наша легендарная, с днем рождения.

Поздравляю вашу маму с днем рождения. Желаю здоровья крепкого, всего наилучшего, долгих лет жизни.

Поздравляем Розу Куанышевну!

Также многие отметили невероятное сходство во внешности Окапова с сыном. "Зейн – копия. Это же Зейн", – пишут пользователи Сети.

Несколько дней ранее Окапов со своим родным братом Мади Рымбаевым выступили на одной сцене в рамках музыкального шоу "Жұлдызды жұп". Их дуэт вызвал восторг у поклонников.