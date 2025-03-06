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Мир

Милла Йовович рассказала, почему кино в начале карьеры "забрало частички ее души"

Милла Йовович рассказала о начале своей карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 23:18 Фото: Instagram/millajovovich
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась на сексуализацию в начале карьеры, сообщает Zakon.kz.

Портал Flaunt напомнил, что первыми проектами артистки стали фильмы Disney, а также "Возвращение в Голубую Лагуну" (1991) и "Чаплин" (1992)

"Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что меня втолкнули в то, к чему я не была готова, и меня эксплуатировали гиперсексуализированным образом, что на самом деле не было "весело" для меня. И это еще мягко сказано – невесело... Это определенно забрало частички моей души, заставило защищаться, надавило на меня, действительно отвратило меня от актерства", – сказала Милла Йовович.

49-летняя актриса также призналась, что только во время работы над "Пятый элемент" снова открыла для себя любовь к актерству.


"Люк Бессон не был заинтересован в том, чтобы мой наряд был сексуальным, а моя героиня Лилу была очень чистой и совсем другой, и не похожей ни на кого. И мне было так весело создавать этого персонажа", – говорит звезда.

Ранее американская актриса показала фото своей русской мамы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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